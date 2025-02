Tvplay.it - Inter, addio certo a fine stagione: la firma può arrivare subito

L’dirà certamentea uno dei suoi giocatori a, latra l’altro può avvenire già davisto il contratto in scadenzaL’sa bene che per provare a vincere lo Scudetto dovrà battere la Fiorentina nel recupero e tenere il ritmo del Napoli. La squadra di Antonio Conte si è fermata a Roma, 1-1 contro i giallorossi, ma veniva da sette vittorie consecutive. Un campionato importantissimo, di gran lunga migliore di quello dell’anno scorso. L’obiettivo di qualificarsi in Champions League è già centrato a inizio febbraio.: lapuò(ANSA) Tvplay.itErano previsti pochi movimenti di mercato dell’a gennaio. La rosa per Inzaghi è già al completo, è arrivo un rincalzoessante come Zalewski, già decisivo nel derby contro il Milan con un assist, e gli addii di Buchanan e Tomas Palacios.