Insegnare l’economia Lezioni al Politecnico di Torino

Si è concluso l’anno einaudiano, l’anniversario dei 150 anni dalla nascita del piemontese, denso di convegni e svariate pubblicazioni sull’economista (come La via lunga. Il liberalismo scomodo di Luigi Einaudi di Alberto Giordano) e di Einaudi stesso. Tra queste, l’editore Aragno ha pubblicato Per la rivoluzione liberale, volume che comprende gli articoli scritti per la rivista fondata da Piero Gobetti, e la raccolta. Quest’ultima comprende le dispense inedite del corso di Economia politica e legislazione industriale tenuto presso ildinell’anno accademico 1909-1910. L’introduzione di Cristina Accornero ne ricostruisce il contesto storico e vi situa l’impegno einaudiano. Come scrive Accornero, questi scritti sono significativi anche perché la partecipazione di Einaudi al(precedentemente Museo industriale) testimonia la sua idea di riforma del sistema scolastico italiano: troppo schiacciato sul “classicismo”, con la conseguenza di “aumentare la torma immensa dei legulei senza cause, dei medici a spasso e dei professori senza scolari”, anziché aprirsi al sapere tecnico-scientifico.