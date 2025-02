Amica.it - Inizia il mese delle sfilate: con tanti nuovi direttori creativi a capo delle maison più importanti

Il 2024, nella moda, è stato un anno frenetico e vertiginoso: molte grandi, da Valentino a Chanel, da Tom Ford a Bottega Veneta, hanno cambiato direttore creativo. Per molti deiarrivati è arrivato il momento del debutto ufficiale: durante le Fashion Week di febbraio 2025 assisteremo infatti alle ‘prime volte’ di Sarah Burton, Veronica Leoni, Haider Ackermann e Lorenzo Serafini neiruoli. New York Fashion Week: il ritorno di Calvin KleinA gennaio abbiamo già assistito a un debutto eccellente: la prima collezione d’Alta Moda disegnata da Alessandro Michele per Valentino e presentata durante la Settimana della Couture di Parigi. Ma è durante il fashion month di febbraio che vedremo icapitoli di molti brand.