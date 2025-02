Calcionews24.com - Infortunio Kossounou, quanto pesa il ko del difensore atalantino. I numeri con (e senza) Odilon sulla retroguardia

Leggi su Calcionews24.com

l’diper l’Atalanta. Itra punti conquistati con lui in campo e i goal subiti dai nerazzurri (durante e non la sua as) L’di Scalvini ha destabilizzato l’Atalanta, ma non bisogna tralasciare anche l’importanza diche ha finito anzitempo la stagione causa il problema agli adduttori. Riusciranno .