Infortunio Correa il Tucu ancora fermo ai box ma ha cerchiato quella data sul calendario per il suo rientro

di Redazione, ilai box ma hasulper il suo. Ecco quando può tornareJoaquinalle prese con l’che lo sta tenendo ai box da alcune settimane. Ildell’ex Lazio però sembra più vicino: domani non sarà tra i convocati dell’Inter per il recupero contro la Fiorentina, ma per la sfida di lunedì sempre contro la Viola potrebbe invece riaccomodarsi in panchina. Qualora non dovesse farcela, l’obiettivo è riaverlo a disposizione contro la Juventus. A fare il punto sulla questione è Tuttosport.– «In attesa però dei futuri movimenti di mercato, il presente si chiama Fiorentina. Inzaghi – teoricamente – dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa, ad eccezione di, che però dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida casalinga con la Viola del prossimo lunedì o al massimo per il successivo match contro la Juventus, oltre al lungodegente Di Gennaro e al nuovo acquisto Zalewski, che non facendo parte della rosa interista lo scorso primo dicembre, non potrà scendere in campo».