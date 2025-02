Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, verso il forfait contro il Como. Punta un’altra gara per il rientro: quando può tornare l’esterno

di Redazione JuventusNews24ilper la trasfertailper il: tutti i dettagliSul Corriere dello Sport si parla delle condizioni di Andrea, che continua ad allenarsi a parte per i postumi del problema alla caviglia subito 2 mesi fail Bologna. Difficilmente sarà a disposizione per la trasfertail.La Juve, spiega quindi il quotidiano nella sua edizione odierna, spera di riaverlo tra i convocati per il derby d’Italial’Inter, in programma la prossima settimana. Sperando di evitare eventuali nuove ricadute per il giocatore.Leggi su Juventusnews24.com