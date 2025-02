Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso: recupera per Como Juve? Cosa filtra sul rientro del bianconero. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per? Eccosulle sue condizioni e sulper la prossima partitaNonottimismo per, che ancora oggi si è allenato a parte. Non una buona notizia per laa due giorni dal match. Lo riferisce Francescotti di Sky Sport: il lateralerimane in forte dubbio per la trasferta di venerdì sul campo delnon è ancora rientrato in gruppo a due giorni dal match. La sua presenza, dunque, è sempre più a rischio. L’obiettivo è riaverlo per il playoff di Champions contro il PSV.Leggi suntusnews24.com