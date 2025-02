Tvplay.it - Infortunio Cambiaso, altra mazzata e allarme per Thiago Motta

Leggi su Tvplay.it

Tiene banco l’diin vista delle prossime giornate di campionato e impegni in Champions League. Il difensore bianconero, infatti, non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia e salterà la sfida della 24^ giornata contro il Comototale perin vista dell’imminente sfida di campionato tra Como-Juventus. Il tecnico bianconero, infatti, non potrà contare sul recupero di, il quale non ha ancora recuperato dal ko alla caviglia. Il terzino bianconero seguirà un piano di recupero per cercare di evitare rischi e possibili ricadute. Il suo ritorno in campo, quindi, potrebbe essere posticipato tra circa 7-10 giorni. Resta a rischio anche il suo impiego nel match d’andata della sfida dei playoff di Champions League.per(LaPresse) TvPlay.