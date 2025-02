Agi.it - Informativa alla Camera sul caso Almasri. Nordio: "Nell'atto della Cpi una serie di criticità, non faccio il passacarte""

Leggi su Agi.it

AGI -'Aulal'suldei ministri Matteo Piantedosi e Carlo. Poi al Senato. Sulla vicenda '' entrambi ribadiranno concetti già ripetuti: l'esecutivo si è sempre mosso'interesse del Paese per difendere la sicurezza nazionale. Interviene per primo il Guardasigilli, seguito dal titolare del Viminale. Al termine sono previsti gli interventi dei rappresentanti dei gruppi, uno per gruppo. "La comunicazionequestura di Torino è arrivata al ministero ad arresto già effettuato", ha detto, spiegando che "Cpi ci sono unadi". Botta e risposta-Boi, il ministro "non avete letto le carte" Botta e risposta in Aula tra il Guardasigilli Carloe il deputato di Avs Angelo Boi. Boi commenta alcune affermazioni.