Lanazione.it - India e Achille, i cani guida in Pediatria al San Luca. L’incontro con i piccoli ricoverati

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 5 febbraio 2025 – È partito oggi il progetto di pet therapy nel reparto didell'Ospedale Sandi Lucca. Si tratta di interventi a cadenza mensile della durata complessiva di circa un anno, attraverso i quali le istruttrici della Scuola nazionaleper ciechi della Regione Toscana, insieme aiappositamente istruiti, incontrano ipazienti del reparto svolgendo con loro diverse attività a carattere ludico-ricreativo. L'obiettivo di questi interventi, e di questo progetto in generale, è quello di aumentare il benessere dei bambini e delle bambine ricoverate nel reparto diattraverso l'interazione giocosa con idella Scuola. L’iniziativa, innovativa per Lucca e Azienda Usl Toscana nord ovest, è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione della Fondazione Alice Benvenuti ETS, nota per il suo concreto impegno sociale e la vicinanza ai giovani.