Lanazione.it - Indagati dopo l’alluvione, l’amarezza dell’ex sindaco Biffoni: “Ho la coscienza a posto”

Prato, 5 febbraio 2025 – Matteo, exdi Prato, è tra i quindiciperdel 2 novembre 2023: a lui e aldi Montemurlo Simone Calamai la procura contesta i reati di omicidio e disastro colposi, in seguito alla morte di due delle vittime della tragedia., come si sente? "Ci sono rimasto male. So che cose come queste fanno parte del gioco, del mestiere di, ma sono amareggiato". Cosa le viene contestato? "Non posso entrare nel dettaglio, ma a grandi linee le contestazioni non riguardano la gestione dell'emergenza in sé, ciò che è stato fatto durante quella notte drammatica per Prato. Da quanto ho capito si tratta degli studi che avrebbero dovuto accompagnare l'eventuale presa in carico di interventi di messa in sicurezza".