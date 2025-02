Ilrestodelcarlino.it - "Incrocio pericoloso, serve una rotonda"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"In quel punto non solo è assurdo che di notte il semaforo lampeggi, ma servirebbe una". Questo è ciò che cittadini e opposizione, a San Lazzaro, gridano a gran voce dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita Brayan Wilxander Mini. A parlare, per Fratelli d’Italia, il capogruppo locale Alessandro Sangiorgi e il consigliere Leonardo Bastelli: "Prima di tutto ci stringiamo attorno alla famiglia e alle persone care a Brayan. L’fra via Emilia e via Kennedy è oggetto da anni di critiche di residenti e commercianti per la sua pericolosità. Già a metà 2019 alcuni commercianti avevano proposto una rotatoria viste le lunghe file che si creavano sulla via Emilia". E aggiungono: "Il tema rotatoria su questofu oggetto di dibattito di una commissione ad hoc in pieno Covid, nel 2020, e poi successivamente nel 2024 oggetto di osservazioni di Fratelli d’Italia al PGTU con una espressa richiesta in tal senso".