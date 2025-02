Dayitalianews.com - Incredibile a Sportitalia, Michele Criscitiello licenzia in diretta il giornalista Manuel Parlato: “Qui non ci lavori più” [VIDEO]

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora problemi perche, dopo essere stato squalificato per 18 mesi per insulti razzisti all’arbitro e sputi agli avversari, finisce nel mirino dell’Ordine dei Giornalisti della Campania per un atteggiamento quanto meno discutibile avuto in una trasmissione sunei confronti del.La gag di Tancredi Palmieri sul calciomercato del NapoliLa miccia è stata accesa da Tancredi Palmieri, non nuovo a gag improvvisate come quando fu palpeggiato da una tifosa in Qatar, che ha messo su un siparietto per ironizzare sul mercato del Napoli. Aprendo e richiudendo una porta Palmieri chiedeva: “C’è Garnacho? No. Adeyemi c’è? Neanche. Saint-Maximin? Niente. Ah aspetta, Okafor c’è”. Erano tutti obiettivi del calciomercato del Napoli, che sono poi sfumati, fatta eccezione per Okafor che è stato il colpo last minute del club partenopeo.