Trevisotoday.it - Incontro Benetton-sindacati: l’azienda propone il cambio dell’orario di lavoro

Leggi su Trevisotoday.it

Anche un radicaledi orario difra le strategie cheintende mettere in campo nel processo di riorganizzazione attivato per far fronte alla grave crisi industriale che ha colpito il gruppo. La proposta di passare dal 6x6 introdotto in azienda negli anni Novanta - vale a dire.