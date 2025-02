Lapresse.it - Incidenti stradali: pedone investito e ucciso a Roma, fermato pirata della strada-2-

, 5 feb. (LaPresse) – Gli agenti del V Gruppo Casilino, intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi, hanno subito avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al responsabile del tragico accaduto, raccogliendo le prime testimonianze e analizzando ogni elemento utile all’indagine. Dopo aver individuato il modello del veicolore, riconducibile ad una Lancia Phedra, è stato solo grazie alle accurate attività investigative del personale operante, coordinate dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di, che è stato possibile risalire alla persona che, lunedì sera, si trovava alla guida dell’auto. Gli agenti, non trovando alcun riscontro positivo in merito alla proprietà del mezzo, hanno avviato ulteriori accertamenti, con un incessante lavoro, basato su un’analisi approfondita di database informatici e un progressivo incrocio con le informazioni raccolte, oltre ad una continua attività di perlustrazione in più quartieri, stringendo le ricerche nell’area compresa tra Tor Bella Monaca e Borghesiana.