Lanazione.it - Incidente sull’Autopalio, due auto coinvolte

San Casciano (Firenze), 5 febbraio 2025 –intorno alle 14:30 di mercoledì 5 febbraiodirezione Firenze poco dopo lo svincolo di uscita per San Casciano Sud. Due lee due le persone che sarebbero rimaste ferite non in maniera grave ma comunque soccorse da due ambulanze della Misericordia di San Casciano. Tutto è successo nel tratto rettilineo prima dell’entrata in galleria. Nel frattempo il personale ANAS intervenuto ha deviato i veicoli provenienti da Siena sull’uscita di San Casciano Sud in direzione del paese. Ben presto si sono formate lunghe code, mentre la polizia Stradale di Siena ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto due carro attrezzi che hanno rimosso le due vetture e da quel momento il traffico ha ricominciato a scorrere.