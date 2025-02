Genovatoday.it - Incidente sul lavoro a molo Giano: aperta un'inchiesta per omicidio colposo

Leggi su Genovatoday.it

La procura di Genova ha aperto un'per il decesso di Lorenzo Bertanelli, il 36enne operaio di Sarzana della ditta Mec Line srl morto questa mattina in unin porto all'interno di Ente Bacini mentre stava riparando lo yacht Acquarius per conto di Mec Line in subappalto alla ditta.