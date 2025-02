Quotidiano.net - Inchiesta sui migranti a Salerno. Indagato anche il tesoriere Pd. Salvini ironizza: coinvolti i buoni

Leggi su Quotidiano.net

Non tutte le inchieste giudiziarie a temaregalano dispiaceri al governo. Per esempio quella ufficializzata lunedì dalla Dda dipiace molto a Giorgia Meloni. Perché dà forza "all’esposto presentato all’Antimafia sulle troppe anomalie" del sistema flussi. E perché, tra le 36 persone gravemente indiziate di associazione per delinquere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio, figura Nicola Salvati, il commercialistaregionale del Pd, sollevato dall’incarico e cautelativamente sospeso dal partito. Un assist inaspettato. Subito trasformato in offensiva social dalla premier sotto pressione per il caso Almasri. "L’della Dda diconferma ancora una volta quanto denunciato dal governo: per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli", scrive la presidente del Consiglio.