Inchiesta su traffico illecito di migliaia di tonnellate di rifiuti Campania-Puglia | nove arresti Noe carabinieri

Inchiesta su traffico illecito di migliaia di tonnellate di rifiuti Campania-Puglia: nove arresti

Di seguito un comunicato diffuso daidi: indagine deidel NOEDalle prime ore di questa mattina, idel Gruppo per la Tutela Ambientale ela Sicurezza Energetica di Napoli, stanno dando esecuzione a numerose ordinanzecautelari personali e reali, disposte dal GIP presso il Tribunale di Lecce su richiestadella locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di un gruppo di imprenditoriresisi responsabili di attività organizzata per ildi, provenientiprevalentemente dalla regione.Circa 4000 ledispeciali abbandonati dall’organizzazione criminale incapannoni in disuso della provincia di Taranto e Matera e in aree agricole dellaprovincia di Cosenza.80 idel NOE e dell’Arma territoriale impegnati nell’operazione.