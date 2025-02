Calciomercato.it - Inchiesta Report, l’Inter a rischio: “Ecco cosa può succedere”

Emergono i dettagli dopo l’della trasmissione sulle eventuali sanzioni per la società nerazzurra e i suoi tesseratiAgli ottavi di Champions e potenzialmente prima in classifica, a pari punti con il Napoli.finora è in piena linea con gli obiettivi stagionali e punta a continuare così anche nella seconda parte di stagione.: “può” (LaPresse) – Calciomercato.itIl prossimo appuntamento in campo è giovedì con il recupero della partita di campionato contro la Fiorentina, non terminata per il malore di Bove. Obiettivo per i ragazzi di Inzaghi è vincere per raggiungere il Napoli al primo posto in classifica e dare così il via alla volata che, sperano i nerazzurri, porterà al ventunesimo scudetto.A rovinare un po’ l’atmosfera in casa interista arriva l’diffusa dadomenica scorsa e che ha fatto molto parlare.