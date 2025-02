Agi.it - Incendio in un locale tecnico, per 6 ore sospeso il traffico aereo a Ciampino. Fermato un georgiano

AGI - Voli sospesi per quasi sei ore all'aeroporto di, a causa dell'appiccato da un uomo sotto la torre di controllo che ha costretto a evacuare gli uomini radar a causa del fumo nero e acre che era arrivato nella sala operativa. La Polaria haun 36enne: dovrà rispondere dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento aggravato,doloso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Da quanto è stato ricostruito l'uomo, da pochi giorni in Italia e senza precedenti alle spalle, ha seguito un controllore di volo che stava per prendere servizio presso la Torre di Controllo Enav, in un'area lontana dal terminal dove accedono i passeggeri. Poi lo ha colpito mentre apriva la porta d'accesso e si è introdotto nell'androne al piano terra: qui ha dato fuoco ad alcuni mobili e apparati informatici.