Incendio doloso all'aeroporto di Ciampino: voli sospesi, fermato un uomo

Roma, 5 febbraio 2025 – È di natura dolosa l'divampato, questa mattina, in un locale tecnico posto alla base della torre di controllo dell’aeroporto di. A quanto si apprende, sarebbe stato appiccato un cittadino georgiano arrivato da qualche giorno in Italia. L', che si trovava nello scalo romano per rientrare nel suo Paese, è stato bloccato dalla polizia e la sua posizione è adesso la vaglio degli investigatori. Ancora oscuri i motivi del gesto. Le fiamme, che hanno interessato apparati elettrici, sono state rapidamente domate. Ma, a scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare tutto l'edificio a causa del denso fumo. Nessuno è rimasto ferito. L'Enav ha reso noto che non si è registrato alcun danno alle apparecchiature utili all'operatività della torre di controllo.