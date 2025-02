Tg24.sky.it - Incendio doloso a Ciampino, arrestato georgiano per attentato a sicurezza trasporti

Un 36enne di origini georgiane è statoper i reati dialladei, danneggiamento aggravato,, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è accusato di aver appiccato unstamattina all'aeroporto dibloccando il traffico. Questa mattina, infatti, sono stati temporaneamente sospese tutte le operazioni di atterraggio e decollo a causa del rogo scoppiato in un locale tecnico situato alla base della torre di controllo. Il fumo ha reso necessario il blocco delle attività aeroportuali. L'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (Enav) ha reso noto che, fortunatamente, le apparecchiature essenziali per l’operatività non hanno subito danni. Nel primo pomeriggio i voli sono tornati regolari i voli e le attività della torre di controllo sono riprese.