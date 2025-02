Romadailynews.it - Incendio alla torre di controllo di Ciampino: sospesi decolli e atterraggi

Leggi su Romadailynews.it

Unè scoppiato questa mattina in un locale tecnico situatobase delladidell’aeroporto di. A causa del fumo, il personale della sala operativa è stato evacuato, rendendo necessaria la sospensione temporanea di tutti i voli in partenza e in arrivo.Secondo quanto riferito da Enav, l’non ha causato danni alle apparecchiature fondamentali per il funzionamento delladi. L’operatività dello scalo dovrebbe riprendere a breve, una volta che il fumo si sarà dissipato e le condizioni di sicurezza saranno ripristinate.Al momento, i voli diretti a Londra, Cracovia, Charleroi e Budapest risultano in ritardo. Nel frattempo, per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, le linee bus 520 e 720 sono state deviate su percorsi alternativi lungo via Appia Nuova.