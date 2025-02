Secoloditalia.it - Incendio a Ciampino, fermato uno straniero con decreto di espulsione. Salvini: “Atto criminale”

Leggi su Secoloditalia.it

Mattinata di caos all’aeroporto di, dove undoloso ha mandato in tilt la torre di controllo, costringendo alla deviazione dei voli su Fiumicino. Dietro il rogo, secondo le indagini, c’è un trentenne georgiano, appena giunto in Italia e già destinatario di undi. Ora è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Il rogo e l’evacuazione della torre di controlloL’è divampato intorno alle 7 del mattino in un locale tecnico alla base della torre di controllo dell’aeroporto romano. Il fumo denso ha costretto all’evacuazione immediata del personale, causando la sospensione di decolli e atterraggi. Svariati i ritardi e i disagi, fino a quando l’Enav non ha dichiarato nuovamente agibile lo spazio aereo.Un cittadino georgiano è statoper l’doloso che oggi ha danneggiato alcuni locali tecnici dell’aeroporto di, creando disagi per i viaggiatori in partenza e in arrivo pic.