Dayitalianews.com - Incendio a Ciampino: è stato fermato un uomo sospettato di aver appiccato le fiamme. Voli sospesi

Leggi su Dayitalianews.com

Il rogo ha bloccato il traffico aereoUn cittadino georgiano èdagli agenti della polaria dell’aeroporto di, perchédil’che questa mattina (5 febbraio) ha mandato in tilt il traffico aereo, costringendo Enav a sospendere momentaneamente atterraggi e decolli. Leche si erano propagate negli uffici sotto la torre di controllo, sono state spente in pochi minuti dai vigili del Fuoco. La posizione deldalla polaria è al vaglio degli inquirenti.in un locale tecnico,Dopo che è divampato l’, in un locale tecnico, alla base della torre di controllo, l’Enav ha reso noto che il personale della sala operativa èfatto allontanare per il fumo. Decolli e atterraggi, quindi, sono stati momentaneamente