In sala “The Brutalist” con Adrien Brody | ha 10 nomination agli Oscar!

(askanews) – Arriva nei cinema il 6 febbraio forte di 10 candidatureThe Brutalist, il film di Brady Corbet che finora ha vinto il Leone d’argento al Festival di Venezia e due Golden Globe, come miglior film drammatico e miglior regista.Un film definito “monumentale” da The Guardian e Hollywood Reporter, in cuiinterpreta il visionario architetto Làszlò Toth, in fuga dall’Europa del dopoguerra. Quando arriva in Pennsylvania un ricco industriale riconosce il suo talento per l’edilizia. «Tutti quanti vorremmo essere accettati, sentirci a casa, liberi da qualsiasi tipo di persecuzione, rispettati, non esclusi. – ha detto– Il film tocca tutti questi temi: alcune persone devono fuggire da condizioni terribili, vengono negli Stati Uniti e sperano in una vita migliore.