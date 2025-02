Ilgiorno.it - In nove mesi 225.872 dimissioni. E il 35% non si è ancora ricollocato

Leggi su Ilgiorno.it

Un anno dopo la scelta di rassegnare le, il 35% dei lavoratori milanesi non hatrovato un nuovo impiego, "segno che in molti casi leerano “al buio“, prive di un approdo occupazionale certo". Nei primidell’anno scorso sono 225.872 le persone che si sono dimesse lasciando un posto fisso, nell’area della Città metropolitana di Milano: oltre settemila nel settore della pubblica amministrazione. Un territorio dove si concentra il 9% dei dimissionari in Italia. La metà ha meno di 35 anni, e svolge per lo più professioni con qualifiche medio alte. "A Milano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha una durata media di 48e termina nella maggior parte dei casi con ledel titolare – spiega Antonio Verona, responsabile del Dipartimento mercato del lavoro della Cgil di Milano –.