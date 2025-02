Liberoquotidiano.it - In Mezz'Ora, le scelte coraggiose di Monica Maggioni: un caso su Rai 3

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (In'ora) In'ora si conferma un benchmark dell'informazione Rai. Il format condotto dadimostra una buona tenuta in termini d'ascolti e un certo coraggio nel non inseguire l'agenda dei tg per costruire un proprio racconto della realtà. Domenica ampio spazio al tema dell'influenza aviaria, con ospite il saggista statunitense David Quammen che la preannuncia come la prossima pandemia per l'umanità nonché alla crisi in Congo, con collegata l'inviata Marina Sapia da Goma, centro nevralgico del conflitto in corso nella Repubblica centrafricana. A seguire, in Il mondo di In'ora, un felice comeback dell'ex ministro Giulio Tremonti, tra le figure dei governi Berlusconi più apprezzate dalla platea di Rai 3, che ha saputo spiegare bene il fenomeno Donald Trump.