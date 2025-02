Ilrestodelcarlino.it - In centro storico con un coltello, denunciato dai carabinieri

Forlì, 5 febbraio 2025 – In occasione della Madonna del Fuoco, patrona che i forlivesi hanno festeggiato martedì idel Nucleo Radiomobile e delle Stazioni cittadine hanno effettuato una serie di controlli serali e notturni. Un giovane, rintracciato nei pressi di un locale del, è stato controllato e trovato in possesso di undi medie dimensioni. Ilè stato poi sequestrato, e il ragazzo è statoper porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere. Nel corso dell’attività sono stati denunciati tre automobilisti (due uomini ed una donna) per guida in stato di ebbrezza. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione; uno dei tre veicoli è stato sottoposto a fermo amministrativo. Uno dei tre automobilisti, che durante il controllo ha offeso i militari operanti, è stato ancheper oltraggio a pubblico ufficiale.