In camera oltre 2 chili di cocaina due pistole e la mazza da baseball

I carabinieri della Stazione di Meda hanno arrestato un 36enne albanese, regolare sul territorio nazionale, residente a Cesano Maderno, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione di arma comune da sparo priva di segni di identificazione. Comincia tutto venerdì scorso, quando a Meda, in via Indipendenza una pattuglia dell’Arma, durante un servizio di perlustrazione, ha sottoposto a controllo un’auto il cui conducente, fin da subito ha mostrato evidenti segni di nervosismo. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane con circa 7 grammi die di un tirapugni conservato nel vano portaoggetti del cruscotto, mentre, sotto il pianale del bagagliaio, insieme a unada, è stata trovata una bustina di plastica con altri due grammi di