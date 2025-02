Ilgiorno.it - Imparare a saldare per avere un futuro

Prende il via ad aprile il corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse, saldatura a MIG, TIG, MAG. Il corso per saldatore, proposto dal Consorzio Desio Brianza, fornirà gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. Il corso, della durata di 80 ore, in modalità teorica/pratica, ha l’obiettivo di far acquisire le nozioni riguardanti i principi fondamentali della saldatura, materiali, scelta del materiale d’apporto, i procedimenti SMAW, GTAW e GMAW, disegni, specifiche di saldatura, qualifiche di procedimento e dei saldatori, controlli, imperfezioni, sicurezza.