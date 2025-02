Thesocialpost.it - Immigrazione, Susanna Ceccardi a “È sempre Carta Bianca”: “È tutto un business”

Leggi su Thesocialpost.it

Bisogna far capire cosa sia ildell’in Italia. Lo dice chiaramente, ex sindaco di Cecina e oggi europarlamentare della Lega.Leggi anche: Trump: “Gli Usa prenderanno il controllo di Gaza”. Replica di Hamas: “Piano ridicolo”Ospite diBerlinguer in collegamento a “E’” su Rete 4, lasi scontra con Vladimir Luxuria sul tema dell’e dell’accoglienza. Le sue parole mettono in difficoltà la propaganda del centrosinistra e delle ong.L’accusa di“Ci sono persone che vogliono l’illegale proprio per poter sfruttare i lavoratori nei campi come schiavi. Che differenza c’è con le piantagioni di zucchero in Sud America, con la schiavitù di fine Ottocento e con queste immagini che avete mandato?”.