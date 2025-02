Formiche.net - Imbrigliare le Big tech non è saggio. Carfagna racconta perché l’AI Act è ormai superato

Donald Trump ha revocato l’ordine esecutivo del 2023 di Joe Biden che rimetteva lo Stato in controllo dell’intelligenza artificiale chiedendo, tra l’altro, ai creatori di sistemi di IA di condividere i risultati dei test di sicurezza con il governo prima di rendere pubblici i loro prodotti. Tuttavia a crescere è la leadership personale del presidente degli Usa sui produttori di IA, che fanno a gara per aderire alla sua linea. Nasce così Stargate: il più grande annuncio di investimento in infrastrutture di intelligenza artificiale finora. 500 miliardi di dollari che arriveranno dai privati che aderiscono al disegno Maga di Trump.Nel mondo fisico 200 nazioni controllano il territorio. Nel cloud poche corporation americane hanno il monopolio ovunque, tranne in Cina e Russia. Da un lato si parla di monopoli fisici della forza, con governi che vogliono rafforzare il controllo di economia e politica attraverso il potenziamento dei confini nazionali; dall’altro di monopoli digitali dei dati che controllano anche la creazione di una forma di intelligenza artificiale (quella generativa) in grado di ridisegnare il mondo a una velocità impressionante.