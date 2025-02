Donnapop.it - Ilary Blasi torna finalmente in tv, ecco che programma farà (non è L’Isola dei Famosi)

Leggi su Donnapop.it

È finito il periodo sabbatico di: la conduttrice è pronta are in televisione, ma checondurrà? I fan sono già impazienti di rivederla sul piccolo schermo, anche se dovranno aspettare ancora qualche mese.Nonostante si sia parlato a lungo di un suo possibile ritorno nello studio dedeinon condurrà la prossima stagione del reality in Honduras. E quindi dove la vedremo? A quanto pare, l’ex moglie di Francesco Tottiritorno a Mediaset, come un figlio prodigo qualsiasi.A riferire del ritorno diin casa Berlusconi è Dagospia; a quanto pare latornerà a condurre unamatissimo, dove è già stata vista in passato. Insieme a lei, poi, ci sarà un suo caro collega e amico, con cui collabora da moltissimi anni. Di che trasmissione stiamo parlando?Checonduce?Dopo aver chiarito che non esista alcun litigio con Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi,è pronta are a Mediaset.