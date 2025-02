Biccy.it - Ilary Blasi torna a Canale5 ma non a L’Isola dei Famosi: “Fatica a trovare naufraghi”

Leggi su Biccy.it

Ci sarebbero grandi lavori negli studi Mediaset per cercare di convincere i vip a partecipare alla prossima edizione dedei. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela nel suo ultimo editoriale su Dagospia. “deisarebbe in alto mare anche per il cast. Sarebbero arrivati molti no e, anche per ragioni di budget, al momento non sarebbe stato chiuso nessun colpo importante. AAA cercasi“. A dire no al reality è stata anche, nome che vorrebbe a tutti i costi la casa di produzione.“In pole position Veronica Gentili, molto dietro Diletta Leotta. Nomi che non convincono la società Banijay che alla guida dedeiavrebbe voluto, ipotesi non percorribile“. Questo perchénon vuole: ha accettato dire a condurre ma solo Battiti Live.