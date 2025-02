361magazine.com - Ilary Blasi presto tornerà in TV: l’indiscrezione

Leggi su 361magazine.com

torna in televisione: ecco dove e quando la rivedremo insieme ad Alvin. La conduttrice dice “no” a L’Isola dei Famosida circa un anno non è più alla conduzione di nessun programma televisivo. La nota conduttrice negli ultimi tempi si è concentrata sulla sua famiglia e sul nuovo amore. Lasarebbe pronta però a tornare in televisione insieme ad Alvin. Per diversi anniha condotto il reality show, L’Isola dei Famosi affiancata dall’inviato in Honduras, Alvin. I due conduttori si potrebbero ritrovarenuovamente fianco a fianco in una nuova avventura.Leggi anche Grande Fratello, Stefano e Federica rivelano il motivo della loro assenza in studioEcco cosa emerge dall’ultima indiscrezioneStando a quanto riporta Dagospia, nelle ultime ore la testata giornalistica ha rivelato chesarebbe pronta a condurre “Battiti Live”.