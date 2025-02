Il Volo annuncia terza edizione di Tutti per uno – Viaggio nel tempo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 feb. (askanews) – Reduce dal successo del tour nei principali palasport italiani concluso a gennaio, Ilper uno –nel, un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da Friends & Partners, che celebra la grande musica, l’arte e la cultura italiana. Per la sua, lo show si sposterà in una nuova e prestigiosa location, il magnifico Palazzo Te a Mantova, un luogo di straordinaria importanza culturale e storica che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica. Con le date fissate per l’8, 10 e 11 maggio, gli unici live in Italia, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Ogni esibizione sarà un’esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il, ma anche cover scelte in base ad un immaginarionelche ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti creando uno show sorprendente e coinvolgente per il pubblico.