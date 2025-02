Quotidiano.net - “Il vero superpotere di Captain America? L’empatia”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 febbraio 2025 – “Come fai ad essere così cool?”. Anthony Mackie si ferma nel mezzo della presentazione globale di “: Brave New World” - 35° film del Marvel Cinematic Universe in sala dal 12 febbraio - per elogiare lo stile del collega e amico Giancarlo Esposito, nuovo acquisto del MCU nei panni di Sidewinder, scienziato e leader della Società dei serpenti. Il film di Julios Onah, sequel di “: Civil War” e la continuazione della serie “The Falcon and the Winter Soldier”, segna l'esordio di Mackie in un lungometraggio nei panni di Sam Wilson/. Ruolo datogli dallo Steve Rogers di Chris Evans in persona alla fine di “Avengers: Endgame”. "L'insegnamento più grande dall'aver ereditato lo scudo? Godermelo”, ammette Mackie. «Il primo giorno sul set tutte le persone che conoscevo da più di un decennio si sono avvicinate per farmi le congratulazioni.