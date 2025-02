Lortica.it - Il Vasari fulmineo

Nel 1541, alla corte di Cosimo I de’ Medici, nacque il primogenito maschio, Francesco, figlio di Eleonora di Toledo. Per celebrare il battesimo fu scelto come padrino l’imperatore Carlo V, e la cerimonia doveva svolgersi nel Battistero di Firenze.L’incarico di decorare la chiesa fu affidato a Niccolò Tribolo, amico di Giorgio, che allestì l’ambiente con tale magnificenza da far dire allo stessoche sembrava una chiesa moderna. Tribolo faceva parte della cerchia di artisti legata a Pierfrancesco Riccio, tra cui anche Domenico Ghirlandaio – maestro di Michelangelo – e Pontormo.Prima della sontuosa cerimonia, Cosimo volle ispezionare gli allestimenti e, pur rimanendo soddisfatto, si infuriò nel vedere che la cappella principale non era decorata come desiderava. Voleva che fosse coperta da una grande tela in chiaroscuro, ma mancavano solo sei giorni all’evento.