Il true crime di Campi e Champier

I comici Clarae Marcotornano al Dehon stasera alle 21 per l’evento live del loro podcast di successo a tema& Comedy. A un certo punto, Clara e Marco hanno deciso di smettere di spaventare gli amici con la loro raccapricciante passione per ile i serial killer, puntando piuttosto sul podcast per parlarne con tutti. Così nasce& Comedy, dove i casi e le biografie sui serial killer sono trattati in modo approfondito e con dovizia di particolari, ma mantenendo – per quanto possibile – un tono leggero e cercando lo spunto comico quando è presente. Clara e Marco hanno deciso di realizzare un podcast che loro stessi ascolterebbero per primi. E a quanto pare non sono gli unici. Infatti, entrano sin da subito nella Top 100 Podcast di Spotify, il podcast mantiene i 200mila ascolti mensili.