Il tribunale di Crotone ha assolto l’attivista curdo-iraniana Maysoon Majidi | era accusata di essere una scafista

“È un anno e due mesi che aspetto questo momento”.non riesce a trattenere l’emozione mentre parla. Il sorriso si intuisce persino tra le parole, interrotte dagli abbracci di chi la sostiene. Attorno a lei, un brusio di persone che riempiono l’aula per assistere a un momento atteso a lungo: l’assoluzione da tutte le accuse., arrestata il 31 dicembre 2023 dopo uno sbarco in Calabria eingiustamente diuna, è stata finalmente dichiarata innocente.Sin dall’inizioha respinto ogni accusa, raccontando la sua verità attraverso disegni, quando ancora non conosceva l’italiano e non aveva un mediatore o un avvocato per difendersi. Solo dopo mesi di isolamento e incertezza, la sua battaglia legale ha preso forma. Grazie al suo avvocato Giancarlo Liberati, sono stati rintracciati testimoni fondamentali, che la procura non era riuscita a convocare.