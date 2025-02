Ilnapolista.it - Il Telegraph ha scoperto chi è l’allenatore “che non ha idea di cos’è il calcio” secondo Ronaldo: ten Hag

Leggi su Ilnapolista.it

Cristianocompie 40 anni “e festeggerà come solo lui sa fare”. Illo sfotte: “Una grande serata a Riyadh: chiudete a chiave la vostra acqua minerale. Forse ci saranno anche degli sfizi; 40 trazioni alla sbarra per il compleanno? Meno delle solite 400”.Ma “naturalmente l’hobby preferito diè blastare i suoi nemici”. L’ha fatto nell’intervista a La Sexta in cui modestamente ammette di essere “il migliore della storia”. Ha parlato dei suoi allenatori. Ha detto: “Non ho un allenatore preferito. Ho imparato da tutti. Ho avuto anche degli allenatori pessimi. Gente che non ha la minimadi cosa sia il“.Ilsi è divertito a ripassare i principali allenatori della sua carriera per scoprire con chi ce l’aveva, assegnando a ognuno un “indice di ignoranza”.