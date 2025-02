Sport.quotidiano.net - IL TECNICO DELLA DEA: "ORA guardiamO AVANTI». Gasperini: "Abbiamo fatto una buona prestazione. Occasioni per tutti, paghiamo le palle inattive»

La Dea battuta ed eliminata dal Bologna in casa sua dai suoi tifosi. Gian Pierola prende però con il sorriso riconoscendo anche i meriti dei rossoblù: "Siamo usciti da una competizione che negli ultimi anni ci ha visto sempre protagonisti, masubito altri impegni a cui pensare a partire da sabato con il Verona in campionato e mercoledì in Champions con il Brugge che non possiamo sbagliare. Di sicuro prendiamo troppi gol da, era già successo nelle scorse partite come contro il Torino e il Barcellona ed è capitato anche contro il Bologna. Questo ci penalizza nonostante lacheanche ieri". Poi il mister dell’Atalanta analizza la gara: "È stata una bella partita aperta da entrambe le parti con diverseda gol – sottolinea –, era da dire che la prima squadra che segnava aveva buoneper vincere e così infatti è successo.