Sport.quotidiano.net - Il talento della Corsica non sarà del match. Tramoni alza bandiera bianca

Dopo il primo allenamento di lunedì nel pomeriggio, lo staff tecnico e medico avrebbe deciso di non rischiareper la sfida di sabato col Citta, rimandando il suo rientro per il turno successivo con il Cesena. Una decisione figlia di un’attenta valutazione delle condizioni del giocatore, alle prese con un problema muscolare che lo ha già messo ko per tre turni, quelli con Catanzaro, Salernitana e Palermo. Il giocatore formalmente è guarito e sta allenandosi a metà tra palestra e campo con uno specifico lavoro differenziato, ma a meno di colpi di scena, all’Arena sabato pomeriggio non ci. Il Pisa nel frattempo si è attrezzato per sopperire alla mancanza del giocatore e, anche a livello di media punti, nelle ultime due gare, complici le vittorie sul campo senza il corso con Salernitana e Palermo, i nerazzurri hanno ottenuto risultati migliori, passando da una media di un punto a partita a una media di 1,44 punti senza il giocatore, dimostrando che la rosa può sopperire ampiamente all’assenza del numero 11.