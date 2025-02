Ilfattoquotidiano.it - Il successo di Emilia Perez si sta disintegrando, le 13 nomination all’Oscar seppellite da critiche e polemiche

, si salvi chi può. La quantità diche sono piovute negli ultimi due mesi sul film di Jacques Audiard non hanno egual, si salvi chi può. La quantità diche sono piovute negli ultimi due mesi sul film di Jacques Audiard non hanno eguali nella storia di Hollywood. Iniziamo da ciò che sta accadendo in queste ore dal momento che la campagna di promozione del film agli Oscar – 13(14 ne ebbero Titanic, Eva contro Eva e La La land) – si sta letteralmente.Ricorderete tutti il “Gascon gate” ovvero i tweet “razzisti” del 2020 e 2021 che la protagonista del film, l’attrice transgender Karla Sofia Gascon, ha frettolosamente cancellato dopo che una giornalista li aveva recuperati pubblicamente dal web. Gascon se la prendeva con l’islamizzazione della Spagna, su come gli uomini musulmani rendono schiave le donne in pubblico (e non solo) e ironizzava in modo conclamato sui luoghi comuni riguardante la popolazione cinese.