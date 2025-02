Liberoquotidiano.it - "Il sindaco si prepari", "Non vi vogliamo": Rita De Crescenzo scatena il terrore a Ovindoli, la replica è brutale

Dopo essere stati sopportati a fatica, ridimensionati e blindati a Roccarasopullman drasticamente ridotti, controlli e grandi limitazioni a una settimana dalla devastazione (rifiuti, maleducazione, ingorghi) che lo scorso 26 gennaio ha messo sottosopra la località sciistica abruzzese- ora i turisti napoletani della domenica vengono rimbalzati anche da, paesino di 1200 abitanti, sempre in provincia de L'Aquila, collocato alle pendici del monte Gagnola. «No, grazie, stiamo bene così e non ci farebbe piacere se arrivasse tutta quella gente. Abbiamo una stazione piccola, con parcheggi e servizi adatti alla nostra clientela», spiega Giancarlo Bartolotti, gestore degli impianti sciistici dida 40 anni. E Angelo Ciminelli, primo cittadino del paese, lo spalleggia: «Sinceramente non vorrei un turismo del genere mordi e fuggi, noi puntiamo su quello di qualità, che abbiamo già quotidianamente, con persone che si riversano sulla nostra stazione».