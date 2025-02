Eccellenzemeridionali.it - Il segreto dell'“Arrassusìa”: la parola magica che scaccia la sfortuna a Napoli

Il'“”: lachelaIn sintesi? "" è un'esclamazione napoletana usata per allontanare lae il malocchio, parte integrantea tradizione scaramanticaa città.? La tradizione scaramantica napoletana ha radici profonde nella storia e cultura del Regno di, con amuleti e riti che aiutano a gestire l'incertezza.? "" ha funzioni psicologiche e sociali, alleviando l'ansia e creando un legame comunitario attraverso una sensibilità spirituale condivisa.? Le pratiche scaramantiche trovano nuova vita nella modernità, con giovani napoletani che le portano sui social media e nelle arti, celebrando tradizione e innovazione.Vi siete mai trovati a camminare per le strade di, immersi nell'atmosfera vibrante di questa città unica al mondo, e vi siete chiesti quale sia ilnascosto dietro la gioiosa resistenza del suo popolo? Se non lo sapete ancora, preparatevi a un viaggio nel cuorea cultura partenopea, là dove ogni gesto sembra avvolto da un'aura di autentico misticismo.