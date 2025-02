Ilgiorno.it - Il Salone del Mobile 2025, tra design e arte con Sorrentino e la Pietà Rondanini: “Non solo business, ma cultura”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “L’attesa è angoscia, la dolce attesa è un viaggio, che stordisce, ipnotizza”. Il premio Oscar Paolofirma per ildeldi Milano un’installazione dedicata a un sentimento universale, uno spazio atemporale, un ponte invisibile tra presente e futuro. E continua la liason fra ile il cinema, l’anno scorso era stato il turno di David Lynch. Non poteva esserci un migliore biglietto da visita per questa 63esima edizione, dall’8 al 13 aprile, a FieraMilano Rho, duemila espositori (38% dall’estero), 148 brand fra nuovi debutti e ritorni, e unSatellite più fresco che mai con 700er under 35 e 20 scuole internazionali. Il progetto-installazione “La dolce attesa" del regista pnopeo, (che ricreerà una sala d’attesa, con una poltronache attraverserà lo spazio sino al Cuore), accoglierà in fiera i visitatori all’ingresso dei padiglioni 22-24.