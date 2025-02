Ilfoglio.it - Il rovescio della testa

Gran parte delle persone che hanno letto, o anche solo sentito nominare, il Monte Analogo forse non ha letto molto altro o sentito nominare altri titoli di René Daumal, uno scrittore che ha sempre puntato all’essenziale e che ha lasciato poche, pochissime opere. E non solo perché è morto inaspettatamente a 36 anni, ma perché non credeva nello sbrodolamento. Preferiva studiare il sanscrito e l’induismo, tradurre testi zen dal giapponese e parlare con Alexander de Salzmann, discepolo di Gurdjieff e amico di Artaud. Daumal ignorò anche le iniziali avances dei surrealisti, che volevano tirarlo dentro il movimento che avrebbe preso le redinivita artistica parigina. Dopo il rifiuto, durante una riunione dove si parlavavicinanza tra surrealisti e partito comunista, André Breton decise che Daumal doveva esser escluso da tutto, non sottomettendosi ai principisua corrente.